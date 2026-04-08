Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Lohnendes Mapfre-Investment?
|
08.04.2026 10:03:55
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mapfre-Anteile bei 1,79 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 557,258 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 3,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 185,57 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,56 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Mapfre zuletzt 11,99 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mapfre
Analysen zu Mapfre
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mapfre
|4,04
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.