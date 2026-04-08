Mapfre Aktie

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WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Lohnendes Mapfre-Investment? 08.04.2026 10:03:55

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mapfre-Anteile bei 1,79 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 557,258 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 3,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 185,57 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,56 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Mapfre zuletzt 11,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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