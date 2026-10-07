IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mapfre gewesen.

Das Mapfre-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,06 EUR. Bei einem Mapfre-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,606 Mapfre-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,29 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 105,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,51 Prozent.

Mapfre erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at