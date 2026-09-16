Mapfre Aktie

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WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Mapfre-Performance im Blick 16.09.2026 10:03:41

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mapfre-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Mapfre-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mapfre-Papier bei 1,97 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,710 Mapfre-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 223,73 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 15.09.2026 auf 4,41 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 123,73 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Mapfre betrug jüngst 13,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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