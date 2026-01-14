Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Performance im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Mapfre-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,62 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Mapfre-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 616,143 Mapfre-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 561,92 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 13.01.2026 auf 4,16 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 561,92 EUR, was einer positiven Performance von 156,19 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 12,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
