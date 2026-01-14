IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mapfre eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Mapfre-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,62 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Mapfre-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 616,143 Mapfre-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 561,92 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 13.01.2026 auf 4,16 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 561,92 EUR, was einer positiven Performance von 156,19 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 12,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at