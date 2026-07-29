IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Mapfre-Papier statt. Diesen Tag beendete die Mapfre-Aktie bei 1,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5 694,761 Mapfre-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 022,78 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 28.07.2026 auf 4,39 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 150,23 Prozent angewachsen.

Mapfre wurde am Markt mit 13,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at