Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Mapfre-Anlage unter der Lupe
|
26.08.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mapfre-Aktie an diesem Tag 1,83 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 54,526 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (4,43 EUR), wäre das Investment nun 241,44 EUR wert. Damit wäre die Investition um 141,44 Prozent gestiegen.
Mapfre erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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