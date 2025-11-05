Mapfre Aktie

Profitabler Mapfre-Einstieg? 05.11.2025 10:05:10

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mapfre gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Mapfre-Anteile an diesem Tag bei 2,61 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 382,555 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 3,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 502,68 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Mapfre eine Börsenbewertung in Höhe von 12,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

