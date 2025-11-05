Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Profitabler Mapfre-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Mapfre-Anteile an diesem Tag bei 2,61 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 382,555 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 3,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 502,68 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Mapfre eine Börsenbewertung in Höhe von 12,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Mapfre
|3,86
|-2,82%
