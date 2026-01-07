Mapfre Aktie
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Mapfre-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,83 EUR wert. Bei einem Mapfre-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,705 Mapfre-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Mapfre-Anteile wären am 06.01.2026 234,46 EUR wert, da der Schlussstand 4,29 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,46 Prozent vermehrt.
Mapfre war somit zuletzt am Markt 13,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
