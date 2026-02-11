Mapfre Aktie

Mapfre

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

Mapfre-Anlage im Blick 11.02.2026 10:04:06

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Mapfre-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Mapfre-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Mapfre-Anteile betrug an diesem Tag 1,58 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 329,114 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 392,41 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 10.02.2026 auf 3,85 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 143,92 Prozent.

Der Mapfre-Wert an der Börse wurde auf 12,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

