IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Mapfre-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 40,883 Mapfre-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 176,04 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 30.12.2025 auf 4,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,04 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 13,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at