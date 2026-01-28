IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mapfre-Anteile bei 2,63 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Mapfre-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,994 Mapfre-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,87 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 146,96 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,96 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 11,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at