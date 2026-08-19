Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Performance im Blick
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19.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mapfre-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 307,856 Mapfre-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 4,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 375,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 133,76 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Mapfre eine Börsenbewertung in Höhe von 13,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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