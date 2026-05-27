IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mapfre-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mapfre-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mapfre-Anteile 1,85 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 399,568 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 21 933,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,06 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 119,33 Prozent gleich.

Am Markt war Mapfre jüngst 12,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at