IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Mapfre-Aktie an diesem Tag bei 2,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,037 Mapfre-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,59 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 27.10.2026 auf 4,34 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,59 Prozent angezogen.

Mapfre wurde am Markt mit 13,31 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at