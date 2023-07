IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL eingebracht

Investoren, die vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,67 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investierten, hätten nun 2 724,796 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 602,18 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 19.07.2023 auf 6,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,02 Prozent.

Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 1,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at