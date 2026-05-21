MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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Performance im Blick 21.05.2026 10:03:40

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,81 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,212 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202,07 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 20.05.2026 auf 11,74 EUR belief. Damit wäre die Investition 102,07 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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