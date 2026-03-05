IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,77 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 147,820 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 190,69 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 04.03.2026 auf 8,06 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,07 Prozent angezogen.

Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at