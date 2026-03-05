MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 05.03.2026 10:03:31

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,77 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 147,820 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 190,69 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 04.03.2026 auf 8,06 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,07 Prozent angezogen.

Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

mehr Nachrichten