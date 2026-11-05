MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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Lohnender MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstieg? 05.11.2026 10:03:20

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment gewesen.

Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie letztlich bei 5,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,709 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,63 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 04.11.2026 auf 10,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL betrug jüngst 2,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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