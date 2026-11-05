MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Lohnender MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstieg?
|
05.11.2026 10:03:20
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie letztlich bei 5,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,709 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,63 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 04.11.2026 auf 10,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,63 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL betrug jüngst 2,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Aktien in diesem Artikel
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
|10,74
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.