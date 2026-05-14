IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 14.05.2025 wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,65 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 504,891 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 17 817,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,84 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,18 Prozent angewachsen.

Am Markt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL jüngst 2,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at