IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,874 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 786,25 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 25.03.2026 auf 9,61 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 786,25 EUR entspricht einer Performance von +78,62 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at