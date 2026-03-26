MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anlage im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,874 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 786,25 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 25.03.2026 auf 9,61 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 786,25 EUR entspricht einer Performance von +78,62 Prozent.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Aktien in diesem Artikel
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
|9,62
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.