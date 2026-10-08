MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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Lukrative MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anlage? 08.10.2026 10:03:23

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 788,909 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 10,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 924,87 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 79,25 Prozent.

Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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