MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Lohnendes MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment?
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06.08.2026 10:03:55
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,94 EUR. Bei einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 259,446 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 110,83 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 05.08.2026 auf 10,41 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von MELIA HOTELS INTERNATIONAL bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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