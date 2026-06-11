MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Lukrative MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition?
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11.06.2026 10:03:36
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,055 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (11,20 EUR), wäre das Investment nun 157,41 EUR wert. Mit einer Performance von +57,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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