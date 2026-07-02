IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie statt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,96 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,040 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers auf 12,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,99 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,99 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at