WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

Profitable MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition? 19.02.2026 10:03:24

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.02.2025 wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,17 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 394,700 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 227,34 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 18.02.2026 auf 8,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,27 Prozent.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

Aktien in diesem Artikel

MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 8,06 1,45%

