IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.02.2025 wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,17 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 394,700 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 227,34 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 18.02.2026 auf 8,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,27 Prozent.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at