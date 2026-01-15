IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile bei 10,25 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 9,756 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.01.2026 76,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,41 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 1,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at