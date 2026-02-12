IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 117,855 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie auf 7,77 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 915,73 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,43 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at