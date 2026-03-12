MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Lohnender MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstieg?
|
12.03.2026 10:03:19
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 015,228 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 548,22 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,52 Prozent.
Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Aktien in diesem Artikel
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
|8,65
|3,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.