MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 015,228 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 548,22 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,52 Prozent.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 8,65 3,28% MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen