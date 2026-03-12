IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 015,228 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 548,22 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,52 Prozent.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at