IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,62 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 94,162 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.07.2026 985,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,47 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,41 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte MELIA HOTELS INTERNATIONAL einen Börsenwert von 2,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at