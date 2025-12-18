IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,214 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,55 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 17.12.2025 auf 7,62 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 37,45 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at