IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,28 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert, befänden sich nun 97,324 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 14,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 442,34 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 9,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at