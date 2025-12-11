Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

Lohnende Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage? 11.12.2025 10:03:31

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 110,497 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 345,86 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 10.12.2025 auf 12,18 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,59 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

