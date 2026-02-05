IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier 9,25 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 081,081 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 13 881,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,84 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,81 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Merlin Properties SOCIMI SA eine Börsenbewertung in Höhe von 7,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at