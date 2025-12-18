Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

Lukrativer Merlin Properties SOCIMI SA-Einstieg? 18.12.2025 10:03:28

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile bei 7,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 308,901 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 11,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 549,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,50 Prozent gesteigert.

Merlin Properties SOCIMI SA wurde am Markt mit 6,84 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

