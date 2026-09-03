IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien verdienen können.

Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier letztlich bei 10,53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 950,119 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 13,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 551,07 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,51 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 8,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at