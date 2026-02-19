IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier an diesem Tag 9,56 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104,624 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 13,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 424,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,50 Prozent erhöht.

Alle Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at