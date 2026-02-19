Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

Lohnender Merlin Properties SOCIMI SA-Einstieg? 19.02.2026 10:03:24

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier an diesem Tag 9,56 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104,624 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 13,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 424,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,50 Prozent erhöht.

Alle Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Merlin Properties SOCIMI S.A 13,87 0,65% Merlin Properties SOCIMI S.A

