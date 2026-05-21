IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 940,734 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 791,16 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers am 20.05.2026 auf 14,66 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,91 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at