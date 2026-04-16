Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Lukrativer Merlin Properties SOCIMI SA-Einstieg?
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16.04.2026 10:03:28
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,119 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 15,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,02 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 54,02 Prozent.
Merlin Properties SOCIMI SA wurde am Markt mit 9,40 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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