Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Lukrative Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage? 07.05.2026 10:03:46

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,02 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,089 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,11 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 06.05.2026 auf 15,16 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,11 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 9,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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