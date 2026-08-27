Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Profitables Merlin Properties SOCIMI SA-Investment? 27.08.2026 10:03:21

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile bei 9,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 101,999 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 420,85 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 26.08.2026 auf 13,93 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,08 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 8,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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