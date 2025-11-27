IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an diesem Tag 11,88 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 842,105 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 12,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 492,63 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 4,93 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 6,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at