IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,42 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 106,180 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 603,31 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 03.06.2026 auf 15,10 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 60,33 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA war somit zuletzt am Markt 9,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at