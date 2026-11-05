Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage 05.11.2026 10:03:20

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 744,602 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 8 719,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,71 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,81 Prozent.

Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 7,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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