IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 744,602 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 8 719,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,71 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,81 Prozent.

Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 7,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at