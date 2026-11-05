Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 744,602 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 8 719,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,71 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,81 Prozent.
Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 7,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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