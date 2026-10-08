Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Profitable Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage?
|
08.10.2026 10:03:23
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,35 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hat, hat nun 74,906 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 12,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 916,85 EUR wert. Mit einer Performance von -8,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 7,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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