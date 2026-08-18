Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Investmentbeispiel
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18.08.2026 10:03:34
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Naturgy Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,928 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 067,21 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 17.08.2026 auf 28,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,72 Prozent.
Der Marktwert von Naturgy Energy betrug jüngst 26,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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