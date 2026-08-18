Naturgy Energy Aktie

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WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Naturgy Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,928 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 067,21 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 17.08.2026 auf 28,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,72 Prozent.

Der Marktwert von Naturgy Energy betrug jüngst 26,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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