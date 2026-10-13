IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag bei 26,32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,799 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 30,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,20 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,20 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at