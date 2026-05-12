IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag bei 21,60 EUR. Bei einem Naturgy Energy-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 462,963 Naturgy Energy-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 388,89 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 11.05.2026 auf 26,76 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 23,89 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich jüngst auf 24,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at