IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 23,84 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 419,463 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 704,70 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 05.01.2026 auf 25,52 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,05 Prozent gesteigert.

Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at