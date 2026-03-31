Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Naturgy Energy-Investition
|
31.03.2026 10:03:49
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Naturgy Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag 25,72 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 388,802 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Naturgy Energy-Papiere wären am 30.03.2026 10 171,07 EUR wert, da der Schlussstand 26,16 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,71 Prozent.
Naturgy Energy wurde am Markt mit 23,75 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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