IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Naturgy Energy-Aktie gebracht.

Am 30.12.2015 wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,99 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 526,732 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13 463,26 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 463,26 EUR entspricht einer Performance von +34,63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 22,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at